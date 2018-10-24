Молодёжная ассамблея народов Южного Урала приняла участие в круглом столе в Казахстане

12:32 | 30.10.2018

В Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза состоялся международный круглый стол, темой которого стало взаимодействие культур и формирование единого образовательного пространства Казахстана и России. Организатором мероприятия стал фонд «Евразийское содружество».



Во время круглого стола прошли выступления ряда учёных, экспертов, общественных деятелей и преподавателей вузов. Они обсудили те проблемы, которые стоят в данный момент перед молодёжью двух стран, и предложили пути их решения. Например, для улучшения межнационального общения было предложено не только организовывать программы по культурному обмену студентов, но и ввести общие программы подготовки специалистов для предотвращения утечки мозгов в ту или иную сторону. Постоянно подчёркивалась необходимость сотрудничества и выработки комфортного для всех межнационального общения в целях интеграции стран в единое евразийское пространство. В финале мероприятия состоялись деловая игра «Молодёжный стиль: прогресс, инновации, креатив» и интерактивный турнир «Студенческое молодёжное сотрудничество как инструмент евразийской интеграции», в которых приняли активное участие около 80 представителей студенчества.



Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.