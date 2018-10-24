В Челябинске начнут лечить зубы по строгим канонам ислама

16:12 | 29.10.2018

В Челябинске клиника «Семейная стоматология» выдержала проверку по соответствию услуг правилам Халяль, принятым в исламе. Это первая клиника стала первой в Уральском федеральном округе, прошедшей подобную процедуру.



По канонам ислама оказание медицинской помощи пациентам должно соответствовать строгим стандартам. Например, врач, который принимает пациента, должен быть с ним одного пола. В случае же приёма врачом-мужчиной женщины-пациентки, они не должны оставаться наедине. Также существуют определённые требования к лекарствам. Есть ряд и других нюансов при обслуживании клиентов медицинских заведений. Нововведение прокомментировал главврач челябинского филиала «Семейной стоматологии» Ильяс Байгутлин. По его словам, клинике важно, чтобы лечение в стенах учреждения было не только качественным, но и соответствовало убеждениям пациентов.



Теперь данная клиника будет включена во все специализированные справочники, а также путеводители для мусульман.