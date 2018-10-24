Анатолий Литовченко поздравил комсомол со столетним юбилеем

13:13 | 29.10.2018

Во время приёма в Законодательном собрании Челябинской области депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко поздравил всех ветеранов ВЛКСМ со столетием организации.



Парламентарий поблагодарил всех бывших комсомольцев за их активный общественный труд. Также он поделился воспоминаниями о собственной комсомольской юности, о работе в строительных отрядах, поре романтики и дружбы. Также он заявил, что подобные воспоминания сейчас объединяют множество различных людей по всей территории России, занятых в самых разных сферах и самых разных специальностей.



По утверждению Анатолия Литовченко, те традиции, которые прививались ВЛКСМ своим членам, были в дальнейшем востребованы в работе общественных организаций.