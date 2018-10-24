В Челябинске отпраздновали 70-летие Федерации профсоюзов

15:58 | 26.10.2018

Состоялось торжественное собрание, посвящённое 70-летию Федерации профсоюзов Челябинской области. В нём принял участие депутат Государственной думы Анатолий Литовченко.



В своей речи парламентарий поблагодарил активистов организации за их деятельность. Он отметил принципиальность профсоюзов в защите интересов трудящихся, их конструктивный диалог с властью и бизнесом, а также важную роль в консолидации гражданского общества. Помимо этого депутат отметил, что именно профсоюзные работники вносят важные инициативы по совершенствованию трудового законодательства. Анатолий Литовченко вручил поздравительный адрес руководителю Федерации Николаю Буякову и благодарственные письма от Госдумы профсоюзным активистам.



В связи со значимостью организации с этого года в Челябинской области 24 октября будет отмечаться День профсоюзов как новый профессиональный праздник. Праздник введен в ознаменование 70-летия Федерации профсоюзов, при прямой поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и депутатов Законодательного собрания.



Федерация профсоюзов на данный момент является самой массовой общественной организацией области. Она включает в себя 20 профсоюзных областных организаций, насчитывающих в своём составе более 600 тысяч человек.