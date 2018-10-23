Южноуральцы получат новые детсады, школы и больницы

12:03 | 25.10.2018

По результатам первого чтения Государственной думой Российской Федерации принят проект федерального бюджета на 2019 год. В нём заложено значительное увеличение финансирования социальной сферы.



Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что Челябинская область в следующем году должна получить рекордное количество федеральных средств. На создание новых школьных мест денег выделено в два раза больше, чем в этом году, на строительство детских садов — в два с половиной раза больше. Увеличение финансирования произойдёт и в области здравоохранения. При условии того, что во все эти сферы вкладываются деньги и из областного бюджета, темпы роста числа новых мест в дошкольных и школьных учреждениях станут очень значительными. А на решение экологических проблем области будет выделено в десятки раз больше средств, чем до этого.



Председатель Госдумы Владимир Володин отметил: «Бюджет является инструментом реализации национальных проектов президента нашей страны, цель которых — повышение уровня жизни граждан, развитие экономики, рост качества здравоохранения, образования, борьба с бедностью». Помимо этого, Владимир Володин предложил усилить парламентский контроль за исполнением бюджета.



Выступление председателя Госдумы было поддержано депутатами, а также одобрено первым заместителем председателя Правительства РФ Антоном Силуановым.