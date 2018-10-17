Валентина Терешкова посетит челябинский парк, названный в её честь

13:39 | 24.10.2018

В Челябинске реконструируют парк имени Терешковой, при этом стараясь максимально сохранить его исторический облик. В следующем году должно состояться окончательное открытие парка после реконструкции, и торжественную церемонию посетит первая в мире женщина-космонавт, в честь которой и назван этот парк.



Ещё в самом начале ремонта жители Челябинска обратились к депутату Государственной думы Владимиру Бурматову с просьбой при реставрации постараться максимально сохранить исторический облик культурного объекта. Парламентарий взялся за контроль над ведущимися работами и потребовал восстановить утраченное чугунное ограждение, а также провести реконструкцию фонтана и гипсовых статуй, находящихся на территории парка. В данный момент ведутся работы над прогулочными аллеями, а также системами водоснабжения и водоотведения. Уже этой осенью будут открыты несколько спортивных и игровых площадок. А на церемонию открытия парламентарий пригласил свою коллегу, депутата Госдумы Валентину Терешкову, пообещавшую присутствовать на праздничном событии, которое состоится уже в следующем году. Реконструкция парка началась по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, и на ведущиеся работы привлечено около 50 млн рублей из средств федерального бюджета.



Валентина Терешкова является первой в мировой истории женщиной-космонавтом, а также единственной женщиной, совершившей космический полёт в одиночку.