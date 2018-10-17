Уральские абоненты Tele2 стали активнее читать модные журналы

15:19 | 23.10.2018

Один из основных операторов мобильной связи и интернета Tele2 провёл анализ того, что читают и смотрят его абоненты при использовании мобильного интернета. Результаты показали, что просмотр телевидения вырос в полтора раза, а чтение онлайн-периодики увеличилось на 10 %.



Самым популярными журналами у пользователей стали Maxim, Cosmopolitan и Elle. В десятку самых востребованных также попал журнал «Популярная механика». Среди тех, кто пользуется мобильными устройствами для доступа к приложению «Tele2TV», наиболее востребован просмотр телеканалов ТНТ, РЕН ТВ и Первый канал. Любителей просмотра фильмов среди пользователей заметно меньше. При этом характерно, что четыре фильма, занявшие первые места по просмотрам среди абонентов Tele2, — это российские ленты «Ночная смена», «Я худею», «Танки» и «Тренер».



Ранее компания Tele2 публиковала сводку об устойчивом росте пользователей её услугами в Уральском регионе, причём для доступа как к мобильному интернету, так и к услугам голосовой связи.