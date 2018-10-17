В Томинском построена новая хоккейная площадка

14:08 | 23.10.2018

В посёлке Томинский, который находится в Сосновском районе Челябинской области, сдана в строй новая хоккейная площадка. Возведение этого объекта стало возможным благодаря конкурсу социальных детских проектов «Измени свой город к лучшему», проводимому Русской медной компанией.



Авторами проекта выступили две школьницы – Диана Денисенкова и Екатерина Ущенкова. Хоккей в Томинском является одним из самых популярных видов спорта, по нему ежегодно проводится ряд турниров и соревнований на местном уровне. Благодаря этому девушки смогли подойти во всеоружии к данному вопросу, они детально проработали проект, учтя все нюансы – от ограждения и освещения до скамеек для запасных игроков. После этого они приняли участие в конкурсе. По итогам проект стал одним из победителей и получил грант от РМК на его реализацию. Три постоянные хоккейные команды, существующие в посёлке, получили хорошую базу для тренировок, а также для проведения соревнований. Это не первый успех томинцев. В прошлом году в рамках этого же конкурса в посёлке был создан «зеленый класс» для проведения школьных уроков на открытом воздухе.



Конкурс детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему», проводящийся Русской медной компанией, стал победителем в национальной программе «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Образование, наука и спорт».