В Челябинске продолжают включать отопление в домах

12:53 | 18.10.2018

В жилом многоквартирном доме на улице Гагарина только сейчас включили отопление. Это произошло из-за затянувшегося капитального ремонта, ведущегося в здании. Тепло появилось благодаря обращению жильцов к депутату Госдумы Владимиру Бурматову.



Ремонт должен был завершиться ещё 1 октября, но продолжается до сих пор. Во многих квартирах были демонтированы батареи отопления, а новые так и не были установлены. Организация, занимающаяся капитальным ремонтом, под разными предлогами затягивала выполнение работ. После обращения жителей дома к депутату реакция Владимира Бурматова была очень быстрой. Он выступил с обращением к подрядчику и к региональному оператору капитального ремонта. Парламентарий потребовал устранить недоделки в кратчайшие сроки. После этого организацией, ведущей ремонтные работы, крайне оперативно в квартирах были установлены батареи, а в здании включено отопление. До конца недели было обещано начать отапливать и подъезды. За срыв сроков ремонта предприятию-подрядчику грозит штраф.



За текущий, 2018 год на горячую линию по вопросам капитального ремонта, организованную Владимиром Бурматовым, поступило более 1300 жалоб. Каждое обращение было проверено специальной выездной комиссией.