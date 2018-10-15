Челябинские транспортники начали получать задерживаемую зарплату

16:16 | 17.10.2018

После вмешательства депутата Госдумы Владимира Бурматова стронулись с места выплаты по зарплате у рабочих ООО «Городской общественный транспорт». До этого долги накапливались с августа этого года.



Представители рабочих побывали на приёме у парламентария и пожаловались на существующую проблему. Водители и кондукторы общим числом 247 человек уже более двух месяцев не получали заработную плату в полном объёме. От сложившейся ситуации страдают не только сотрудники, но и их семьи. Владимир Бурматов оперативно встретился с руководством предприятия и потребовал решения данной проблемы. По словам депутата, деньги на погашение долгов были выделены ранее главой Челябинска Евгением Тефтелевым. Руководитель организации Дмитрий Холод пообещал, что долги за август будут выплачены в течение этой недели, а за сентябрь — к концу текущего месяца.



Год назад, летом 2017 года, у предприятия возникала подобная же проблема. Тогда МУП «Челябавтотранс» (сейчас ООО «Городской общественный транспорт») также накопило долги по заработной плате. Для решения этого вопроса понадобилось вмешательство Владимира Бурматова.