РМК открыла детский реабилитационный центр

16:12 | 16.10.2018

«Актюбинская медная компания», входящая в группу «Русская медная компания», ввела в строй новый детский реабилитационный центр в Актобе. В честь открытия лечебное учреждение посетил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.



В то же самое время состоялся визит в реабилитационный центр и президента РМК Всеволода Левина. Основная цель нового центра — облегчить жизнь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, помочь им научиться ходить. Реабилитационный центр, названный «Аяла», сможет принять около 50 детей одновременно.



Он оснащён самым современным оборудованием, поставленным из России, Чехии, Польши и Швейцарии. Реабилитационные программы для учреждения были разработаны в полном соответствии с мировыми стандартами. Руководством РМК было выделено 700 млн тенге на строительство здания и его оснащение. Ввод в строй этого центра стал очередным важным шагом по укреплению связей и взаимоотношений с этим регионом.



Предприятия казахстанской группы Русской медной компании стали стратегическими партнёрами Казахстана, они играют заметную роль в сотрудничестве между странами.