Жители челябинского посёлка пожаловались на неустройство территории депутату.

12:42 | 12.10.2018

Представители жителей посёлка Сухомесово, находящегося в Ленинском районе Челябинска, встретились с депутатом Госдумы Анатолием Литовченко. Во время этой встречи они пожаловались на насущные проблемы – подтопление территории посёлка, плохое качество дорог, работа общественного транспорта и отсутствие освещения улиц.



Народный избранник по ходу общения с жильцами по порядку ответил на эти вопросы, и порядок решения этих проблем. Работы по устранению всех этих, крайне волнующих людей проблем, запланированы на следующий год. Так, например, проблема подтопления будет решена в процессе перекачки воды из озера Смолино в соседнее сильно обмелевшее озеро Курочкино. Сейчас ведётся тестирование насосной станции, а основной массив работ запланирован на весну следующего года. После этого будет произведено грейдирование автодорог в посёлке. Запланировано и освещение общественной территории, на следующий год в планах оснастить им пять улиц посёлка. Вопрос о финансировании этих работ уже решён. А насчёт доступности общественного транспорта парламентарий твёрдо пообещал, что займётся этим лично, обсудив проблему с администрацией города.



Идея перекачки воды из озера Смолина в озеро Курочкино была предложена Анатолием Литовченко. Позже эта идея была поддержана губернатором области Борисом Дубровским и главой Челябинска Евгением Тефтелевым. На проведение работ по перекачке выделено почти 10 млн. рублей.