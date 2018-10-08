Южноуральцы получат гранты на благоустройство с учетом уже выполненных работ

14:30 | 10.10.2018

При соискании грантов губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, направляемых на благоустройство общественной территории, основным критерием станут работы, проведённые в этом году.



Конкурсную комиссию, которая должна решать вопрос выделения финансовых средств, возглавил депутат Госдумы Владимир Бурматов. В данный момент он занимается проверкой работ, уже выполненных за предыдущее время. Он уже посетил ряд населённых пунктов Челябинской области. Среди них село Миасское, в котором произведено асфальтирование дворов десятка двухэтажных домов. В селе Кунашак помимо асфальтирования были построены детские и спортивные площадки, а также новые парковочные места. Помимо этого в селе появился свой мемориал «Вечный огонь», посвящённый Великой Отечественной войне.



В Каслях была благоустроена территория вокруг памятника павшим воинам и городская набережная. В Снежинске же все усилия в этом году направили на ремонт автомобильных дорог, потратив на них 8,6 млн. рублей. Народный избранник отметил, что, судя по увиденному, на местах успешно удаётся эффективно взаимодействовать с жителями, учитывая народные нужды при решении различных проблем. Дополнительные гранты на благоустройство, выделяемые на следующий год губернатором области, позволят дополнительно улучшить условия жизни южноуральцев.



В 2018 году на благоустройство общественного пространства было выделено более миллиарда рублей. Пятая часть этой суммы направлено из областного бюджета.