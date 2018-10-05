Челябинск: новости дня
13:52 | 9.10.2018
Некачественным капремонтом в Челябинске заинтересовались депутат и полиция
Работы по ремонту крыши выполнены с явным нарушением технологий, новая черепица перемежается с крупными щелями, в которые свободно затекает вода. Всё это обнаружили жители дома по окончании ремонта. Несмотря на это у организации, занимавшейся ремонтом, на руках уже есть акт выполненных работ, подписанный неизвестно кем. Часть подписей, по уверениям жителей, явно фальсифицирована. Ещё часть подписей принадлежит неизвестно кому – такие люди в доме не прописаны и не проживают. За ситуацию взялся Владимир Бурматов, который достаточно регулярно решает подобные вопросы. Парламентарий встретился с представителями управляющей компании, регионального оператора капремонтов и организации-подрядчика. Всем им было дано поручение сформировать специальную инспекционную комиссию, которая выявит все недочёты и недоделки. По результатам работы этой комиссии подрядчик будет устранять дефекты работы за собственный счёт. А фальшивыми подписями уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, которым и предстоит расследовать подделку документов.
Проверка качества капитального ремонта проводится по инициативе губернатора Челябинской области Владимира Дубровского. На «Горячую линию» Владимира Бурматова, созданную для претензий жителей города по вопросам капремонта, уже поступило более 1300 жалоб.
© «Вечерние Ведомости»
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