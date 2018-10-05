В Челябинске устранят недочёты дорожного покрытия

16:04 | 8.10.2018

По поручению губернатора области Бориса Дубровского депутат Госдумы Владимир Бурматов проверил, как обстоят дела с ремонтом автодорог по улицам Блюхера и Воровского. Он проинспектировал качество произведённых работ и соблюдение технологий.



В последнее время челябинцы нередко жаловались на то, что ремонтируемые дороги превратились в рассадник ловушек для автомобилей. Канализационные люки и ливневые решётки либо серьёзно углублены в асфальт, либо торчат над ним, препятствуя безопасному движению транспорта. Немало жалоб на это поступило в приёмную депутата, поэтому он подключился к решению этого вопроса. Владимир Бурматов лично убедился в том, что все описываемые недочёты не являются выдумкой, и дал поручение дорожным службам до конца недели ликвидировать эти недостатки. В ответ представители этих служб пообещали устранить всё в заявленный срок.



В текущем 2018 году дорожный фонд Челябинской области превысил 10 млрд рублей. Это стало возможным во многом благодаря губернатору Борису Дубровскому.