В Чурилово откроют школу будущего

15:02 | 5.10.2018

В 2019 году в Чурилово откроют новую школу, отвечающую всем современным требованиям. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов, который поздравил учителей Чурилово с Днём учителя, а также посетил стройку.



Парламентарий при общении со строителями выразил настоятельное требование закончить все ведущиеся работы к началу следующего года. Введение в строй нового образовательного учреждения в микрорайоне Яблоневый позволит существенно разгрузить школу № 116, которая на данный момент работает на пределе своих возможностей. Также это позволит заметно сократить дорогу до школы многим учащимся. Владимир Бурматов в 2016 году поддержал строительство новой школы, а вдобавок к ней и детского сада. Строительство садика было запланировано для решения дефицита мест в дошкольных учреждениях. На их возведение из федерального бюджета было выделено более миллиарда рублей. В новой школе проектом помимо 64 кабинетов предусмотрены большие актовый зал и столовая, два спортзала, мастерские, библиотека, два читальных зала, медиатека и книгохранилище. Для внеклассных занятий предназначены тренажёрный и хореографический залы. Школьный двор будет оснащён большим стадионом с самыми разнообразными площадками и спортивными полями.



Особенностью нового объекта станет то, что он изначально будет оснащён приспособлениями для детей с ограниченными возможностями — пандусами, лифтами и отдельными санузлами. Также планируется с самого начала работы учреждения использовать инновационные методы в сфере образования — так называемые облачные технологии.



Помимо строительства, депутат помог существующей школе решить вопрос доставки школьников к месту учёбы и обратно — он предложил выделить специальный автобус.