Полпред президента обсудил проблем экологии Челябинской области.

16:51 | 4.10.2018

В Екатеринбурге состоялась встреча полномочного представителя РФ в Уральском округе Николая Цуканова и депутата Государственной Думы Владимира Бурматова, который в то же время является председателем парламентского комитета по экологии и охране окружающей среды.



Парламентарий рассказал, что в число обсужденных вопросов вошли и проблемы Челябинской области. Одной из тем стала подготовка совместного заседания комитета по экологии, Росприроднадзора и Минприроды, которое пройдёт в середине ноября в Челябинске. Была поднята также тема рекультивации свалок и проблемы мусора.



Не были забыты и промышленные предприятия, загрязняющие окружающую среду – им также было уделено внимание во время совещания. По итогам встречи было принято решение, что для эффективного решения проблем необходимо устроить ещё одну встречу в Екатеринбурге, в начале ноября. При этом будет расширен состав участников нового совещания – в нём примут участие главы регионов Урала, а также руководители различных органов федеральной власти.



Владимир Бурматов отдельно подчеркнул полезность и важность проведенной встречи.