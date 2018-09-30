В Челябинске прошёл международный форум

10:14 | 3.10.2018

В Челябинске 27 сентября прошёл международный молодёжный форум «Евразийская интеграция — выбор молодых». В нём приняли участие представители России, Казахстана и Таджикистана.



Организатором мероприятия стал фонд социально-экономического развития «Евразийское содружество». Форум был проведён в рамках создания международного проекта — студенческого движения «Евразийский экспресс». Именно поэтому во время речей официальных лиц и экспертов, выступавших на этой площадке, лейтмотивом стали темы молодёжи и межнационального и межгосударственного сотрудничества.



Подчёркивалось, что при этом крайне важен системный подход. Особый упор был сделан на внедрение инноваций, как в науке, так и в бизнесе. Также было отмечено, что развитие межкультурных отношений станет способом развития диалога молодёжи разных стран. Не были забыты в выступлениях медиа- и интернет-пространства, поскольку они стали неотъемлемой частью современного общества. Выводом стало то, что всё обсуждаемое необходимо развивать для лучшей интеграции в единый евразийский проект.



Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.