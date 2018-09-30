Дом культуры и кинозал в Красногорске сохранили свои названия

11:33 | 2.10.2018

В поселке Красногорский Еманжелинского района состоялось открытие Дома культуры и кинозала в нём. Объекты культуры до этого прошли серьёзную реконструкцию и ремонт. Отремонтированным объектам были сохранены их исторические названия — ДК им. В.И. Ленина и кинотеатр «Террикон».



Всего на обновление было потрачено 10,6 млн рублей, из которых чуть более половины выделено из средств муниципального и областного бюджетов, остальные деньги были получены из Фонда кино. За счёт средств Фонда были приобретены цифровая аппаратура для проката фильмов 3D, кассовое оборудование и современный экран. Вдобавок к этому сделана полная реконструкция зрительного зала и сцены. Во время открытия ДК первыми его посетителями стали пенсионеры, поскольку открытие состоялось перед Днём пожилого человека. Во время церемонии открытия в ДК была проведена праздничная программа, ставшая подарком для местных жителей.



Депутат Госдумы Анатолий Литовченко отметил важность проведённого ремонта, поскольку обновлённый Дом культуры позволяет организовать культурный досуг красногорцев не только в праздничные, но и в обычные дни. Также он напомнил знаменитую фразу того человека, чьё имя носит ДК («Важнейшим из искусств для нас является кино»), и отметил, что она до сих пор звучит очень современно.



По количеству заявок на реконструкцию кинозалов Южный Урал вышел на первое место по Уральскому региону. 27 заявок из 68 принадлежит Челябинской области.