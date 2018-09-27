Во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск пропала журналист Znak.com

17:24 | 28.09.2018

Фото: Znak.com

В среду, 26 сентября, во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск пропала журналист издания Znak.com Ирина Крючкова, об этом сообщается на сайте издания.



Полиция, родные и коллеги разыскивают ее уже третьи сутки.



Координатор челябинской редакции Znak.com Ирина Крючкова выехала из Екатеринбурга в Челябинск, направляясь на встречу, 26 сентября, около 15:00. Примерно в 16.30 Ирина позвонила женщине, с которой должна была встречаться в Челябинске, и сообщила, что едет, но у нее произошёл конфликт с водителем автомобиля, на котором она ехала, по поводу места высадки. После этого связь прервалась, а телефон, когда собеседница пыталась перезвонить, оказался выключен. Самостоятельный поиск, силами сотрудников редакции Znak.com, результатов не дал. В настоящее время телефон Ирины недоступен. Определение места нахождения телефона перед отключением, проведённое сотрудниками правоохранительных органов, показало, что перед тем как телефон был выключен, он находился в Челябинске в начале улицы Чичерина, а затем в районе РК «Галактика развлечений». По предварительным данным, он может быть утерян.



«Родными Ирины и нами написаны заявления в полицию Екатеринбурга и в ГУ МВД по Челябинской области. Всех, кто видел Ирину или знает о ее местонахождении, просим звонить по указанным ниже телефонным номерам», – попросила о помощи в поисках Ирины шеф-редактор издания Аксана Панова.



Приметы Ирины Крючковой: На вид 39-40 лет, волосы русые до плеч, худощавого телосложения. Была одета в синие джинсы, легкое голубое пальто.



Контактные телефоны: +7 (908)056-80-03 (Александр) +7 (912)614-86-34 (Игорь).