Челябинск: новости дня
11:56 | 19.09.2018
Челябинск получит новые зелёные аллеи
В данный момент волонтёрские группы работают над озеленением новых микрорайонов города. Именно в них, в результате строительства целых кварталов жилых домов, а также автодорог, деревья пострадали наиболее сильно. В качестве примера парламентарий привёл микрорайон Тополиная Аллея, в котором не осталось ни аллей, ни тополей. По плану в нём волонтёры высадят остролистные клёны. Результатом станет повышение комфорта жителей, а также улучшение экологической обстановки в городе. Семилетние саженцы клёнов адаптированы к уральскому климату и имеют наибольшие шансы на приживаемость.
Волонтёрские отряды Владимира Бурматова действуют уже пятый год, раздавая горожанам саженцы деревьев хвойных пород и собственноручно высаживая крупные деревья. В прошлом году при их участии в Саду Победы были высажены две аллеи даурских лиственниц.
© «Вечерние Ведомости»
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