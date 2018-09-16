Челябинск получит новые зелёные аллеи

11:56 | 19.09.2018

В Челябинске продолжаются работы по восстановлению зеленых насаждений. Волонтёрские отряды горожан созданы по инициативе губернатора области Бориса Дубровского, а курирует их депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.



В данный момент волонтёрские группы работают над озеленением новых микрорайонов города. Именно в них, в результате строительства целых кварталов жилых домов, а также автодорог, деревья пострадали наиболее сильно. В качестве примера парламентарий привёл микрорайон Тополиная Аллея, в котором не осталось ни аллей, ни тополей. По плану в нём волонтёры высадят остролистные клёны. Результатом станет повышение комфорта жителей, а также улучшение экологической обстановки в городе. Семилетние саженцы клёнов адаптированы к уральскому климату и имеют наибольшие шансы на приживаемость.



Волонтёрские отряды Владимира Бурматова действуют уже пятый год, раздавая горожанам саженцы деревьев хвойных пород и собственноручно высаживая крупные деревья. В прошлом году при их участии в Саду Победы были высажены две аллеи даурских лиственниц.