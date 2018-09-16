На Южном Урале газифицирована деревня Дубровка

14:38 | 18.09.2018

В южноуральской деревне Дубровка появился газ, который провели за счет областного бюджета. Основные работы уже закончены — к населенному пункту проложен газопровод, завершено строительство разводящих сетей. Скоро начнется установка оборудования в домах сельчан.



Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко проверил ход работ. Он отметил, что газификация Дубровки была одним из его предвыборных наказов.



— Встречу запомню надолго. На деревенский сход тогда вышли более ста человек. Люди были взволнованны, обижены на власть. Средства они собрали, сами сделали проект. Время шло, а у них ни денег, ни газа, — рассказал депутат.



Информация была передана губернатору Борису Дубровскому, который оказал помощь сельчанам в газификации. Из областного бюджета выделено 10 миллионов рублей, из муниципального — еще 2,5 миллиона рублей.



Все работы завершены в соответствии с графиком, 70 процентов жителей готовы подключиться к газопроводу. В будущем году депутат намерен добиться выделения средств на газификацию станции Дубровка.