Южноуральские муниципалитеты могут утроить финансирование на благоустройство

14:21 | 18.09.2018

У муниципалитетов Челябинской области есть возможность в три раза увеличить финансирование на благоустройство дворов и общественных территорий. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов, объявляя о старте конкурса проектов по благоустройству, которые будут реализованы в следующем году.



— Федеральное финансирование на сто процентов приведем, я уже начал работать над этим, бьемся за бюджет. Мы хотим получить сопоставимые с этим годом средства — порядка миллиарда рублей. С учетом того, что губернатор Борис Дубровский увеличивает областное софинансирование, суммы для некоторых муниципалитетов могут быть в три раза выше, чем в этом году. Это уже не 30 дворов, а 90, возможность реализовать серьезные, большие, амбициозные проекты, — подчеркнул Владимир Бурматов.



Депутат отметил, что важнейшим условием победы в конкурсе и получения средств на благоустройство будет оценка работ, которые проведены в этом году. В Челябинске работа комиссии по мониторингу результатов уже началась. В субботу, 15 сентября, Владимир Бурматов побывал в гостях у жильцов дома по улице Комарова, 131. Во дворе, который раньше не радовал жильцов своим состоянием, появились детская и спортивная площадка, площадка для занятий уличной гимнастикой, хоккейный корт. Во дворе обновились скамейки и дорожки, разбита красивейшая клумба. Жильцы дома поблагодарили депутата за проведенную работу и отметили, что очень довольны результатами.



Народный избранник официально объявил о старте конкурса проектов по благоустройству общественных пространств, которые будут реализованы в следующем году.



— Мы хотели бы, чтобы эти проекты были общественно поддержаны. Чтобы люди участвовали и в составлении списка, и в определении приоритетов, и в контроле над качеством работы. Чтобы это был реально народный проект по благоустройству региона, — пояснил Владимир Бурматов.