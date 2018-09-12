Tele2 подводит итоги конкурса среди социальных предпринимателей

16:44 | 14.09.2018

Состоялся Всероссийский ежегодный конкурс социальных предпринимателей. Он был организован фондом «Навстречу переменам», при поддержке компании сотовой связи Tele2. Также свою поддержку оказали газета Metro и группа компаний Viasat.



Конкурс призван выявить предпринимателей, оказывающих социальную поддержку детям, и помочь им. Сбор заявок на него проходил в период с 15 апреля по 15 мая. Из 300 заявок было отобрано 126 проектов, как наиболее полно отвечающих условиям конкурса. Позже экспертная комиссия отобрала лучшие заявки с разбивкой на регионы. Самым массовым по числу заявок, победивших предварительно, стал Сибирский федеральный округ. Урал занял второе место, в нём в полуфинал конкурса вышли 8 заявок.



Поданные уральцами проекты призваны поддержать семьи, в которых есть дети с особенностями развития, а также направлены на профессиональную ориентацию среди молодёжи и на работу среди подростков. Всем участникам, вышедшим в полуфинал, теперь предстоит прохождение обучающих семинаров, где их подготовят к финалу конкурса. Также им будут преподавать бизнес-моделирование и социальное проектирование. В финал выйдут 10 проектов, которые будут выбраны представителями фонда, а также партнёрами. 22 ноября состоится финальное подведение итогов, на котором будут выбраны 5 самых лучших представленных проектов. Каждый победитель в качестве награды получит финансирование деятельности в следующем году в размере 1,2 млн рублей.



Компания сотовой связи Tele2 оказывает поддержку благотворительному фонду «Навстречу переменам» уже 6 лет, за это время фонду удалось принять участие в судьбе около 350 тысяч детей и подростков.