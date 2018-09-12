Депутат Госдумы возглавит конкурсную комиссию по благоустройству в Челябинской области.

16:09 | 14.09.2018

В Челябинской области будет объявлен конкурс на лучшие проекты по благоустройству среди муниципалитетов. Победители получат гранты от губернатора области Бориса Дубровского на выполнение составленных планов. Главой комиссии, которая будет рассматривать представленные проекты, стал депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.



Стартует этот конкурс уже 15 сентября, во время выездной пресс-конференции. В течение дня состоится встреча парламентария с жителями Тракторозаводского района, во время которой пройдёт обсуждение вопросы благоустройства территории, и будет официально запущен конкурс проектов. По словам парламентария, при рассмотрении заявок на гранты будет рассматриваться целый ряд нюансов – от дизайна и функциональности, до способов реализации предыдущих проектов. Особое внимание будет уделено реакции местных жителей, их вовлечённость в подготовку и реализацию данных программ. Благодаря грантам, которые будут выделены комиссией победителям конкурса, многие муниципалитеты смогут втрое увеличить средства, направляемые на благоустройство территории.



Сами финансовые средства будут перечислены победителям к началу строительного сезона 2019 года.