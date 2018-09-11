Челябинский лицей спасут от регулярных затоплений

13:09 | 13.09.2018

Депутат Государственной думы Анатолий Литовченко встретился с директором лицея № 77 Марией Саблиной и обсудил проблему регулярного подтопления здания образовательного учреждения.



Грунтовые воды регулярно затапливают подвал, от этого по всему зданию появляется сырость, от которой на стенах и полу возник грибок. Проблема в том, что здание расположено в низине, и подпочвенные воды беспрепятственно скапливаются в наиболее удобном для этого месте. По мнению парламентария, проблема должна решаться комплексно, в масштабах всего Ленинского района. Одним из решений станет понижение уровня воды в озере Смолино. Благодаря этому понизится и уровень грунтовых вод. Помимо этого планируется провести ревизию ливневых и дренажных сооружений, с последующей их реконструкцией. Комплексное исследование систем начнётся уже в этом году, и до конца года уже будет выдано заключение о необходимой модернизации.



Решение о понижении уровня вод в озере Смолино принято в прошлом году губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Вода будет перекачана в озеро Курочкино, имеющее противоположную проблему — оно обмелело. За год была проведена подготовка процесса перекачки, и соответствующие работы начнутся уже в ближайшее время.