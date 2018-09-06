В Коркино открыли физкультурный комплекс РМК

16:11 | 7.09.2018

В Коркино состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса Русской медной компании. В церемонии открытия приняли участие ряд почётных гостей: Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель совета директоров компании Игорь Алтушкин, легендарные боксёры Майк Тайсон и Константин Цзю. Они высказали свои поздравления жителям города, для которых построено это сооружение.



Новый спорткомплекс вмещает в себя тренажёрный зал, ряд залов для занятий единоборствами, игровыми видами спорта и фитнесом. На его открытой арене располагаются велосипедные и беговые дорожки, поле для мини-футбола, волейбольная площадка, детская игровая зона. Борис Дубровский в своей речи отметил, что строительство стало возможным благодаря социальному партнёрству РМК и областного правительства.



Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса было произведено в кратчайшие сроки – всего за полгода. Русская медная компания вложила в его возведение 220 млн. рублей. Это уже второй подобный объект на территории области – в прошлом году РМК сдала в строй спортивный комплекс в Карабаше.