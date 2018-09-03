РМК построила ещё три спортплощадки в Челябинске

14:45 | 5.09.2018

Три новых воркаут-площадки были построены в Челябинске в конце августа — начале сентября. Таким образом горожане получили своеобразный подарок ко дню города от Русской медной компании.



Площадки были построены у Академии футбола, рядом с дворцом спорта «Надежда», а также возле школы олимпийского резерва по футболу. Анна Шабарова, вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности, пояснила, что поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни являются одним из приоритетов компании, поскольку способствуют развитию нашей страны. Также она отметила, что воркаут-площадки пользуются популярностью у южноуральцев. За 2018 год запланировано строительство 11 подобных объектов в тех населённых пунктах, в которых РМК ведёт свою деятельность. Екатеринбург, Челябинск, Коркино, Кыштым, Полевской, Межозерное, Новгород — все они в этом году получили либо получат воркаут-площадки и воркаут-парки. На эту программу компания выделила в 2018 году 200 млн рублей.



Программа строительства физкультурных площадок Русской медной компанией стартовала в 2017 году. За прошлый год было построено 16 площадок, в которые было вложено около 40 млн рублей.