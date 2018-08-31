Челябинск посетят Майк Тайсон и Константин Цзю

11:44 | 4.09.2018

В Челябинске состоится турнир по профессиональному боксу, гостями которого станут всемирно знаменитые боксёры Майк Тайсон и Константин Цзю.



В рамках своего пребывания на Урале они сначала посетят Академию единоборств РМК в Екатеринбурге, где проведут мастер-класс для спортсменов промоутерской компании RCC Boxing Promotions, а также детей из спортивных секций. На следующий день они совместно с чемпионом мира WBO Русланом Проводниковым примут участие в открытии физкультурно-оздоровительного центра в Коркино, который был построен Русской медной компанией.



Вечером этого же дня, 7 сентября, почётные гости станут зрителями на главном бое проводящегося боксёрского турнира. В поединке сойдутся турецкий боксёр Хинзи Алтункая и россиянин Денис Лебедев, ставший суперчемпионом WBA в 2017 году.



Визит Тайсона в Академию РМК станет уже вторым по счёту. Ранее он посещал её во время строительства.