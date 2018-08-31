Копейские ученики получат новую школу

16:59 | 3.09.2018

Управление образования администрации Копейского городского округа сообщило, что школа № 1 в будущем получит новое здание.



Это решение уже принято, в данный момент разрабатывается проект, по которому здание будет строиться. По заявлению Алексея Ангеловского, начальника управления, проект должен быть представлен ещё в этом году. На само строительство уйдёт 2–3 года. Зданию, в котором в данный момент занимаются учащиеся школы № 1, уже более сорока лет.



Новость стала своеобразным подарком ко Дню знаний для школьников. Также торжественную линейку посетил депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. Он поздравил учеников, пожелал им отличных оценок, побед и успехов, попросил помнить о важности всего этого для родителей школьников. В своём обращении к выпускникам он призвал не бояться амбиций и сверхзадач, поскольку это может помочь в правильном выборе профессии.