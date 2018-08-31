РМК помогла сотням первоклассников собраться в школу

16:36 | 3.09.2018

Благотворительный фонд Русской медной компании вручил к 1 сентября подарки детям из малоимущих семей. В состав подарочных наборов вошли канцелярские принадлежности и школьные рюкзаки.



География школьников, получающих такие подарки, непрерывно расширяется. Екатеринбург, Томинское, Карабаш, Варна, Кыштым, а в этом году к списку добавилось ещё и Коркино. Благотворительным фондом на эти цели было выделено 1,7 млн рублей, всего получателями подарков стали 790 человек. Данная акция является традиционной и проводится уже более десяти лет. Ежегодно сотни учащихся получают подобную помощь. Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова отметила, что компания рада внести свой вклад в то, чтобы 1 сентября стало для детей настоящим праздником.



Данный благотворительный фонд был создан в 2005 году, а в прошлом году он вошёл в российскую Ассоциацию грантодающих организаций «Форум доноров». Председателем попечительского совета благотворительного фонда является Татьяна Алтушкина.