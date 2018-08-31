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Челябинск: новости дня


15:14 | 3.09.2018

В челябинской клинике прошла показательная операция по уникальной технологии

В Челябинске в клинике профессиональной травматологии и ортопедии «Канон» состоялась показательная операция по уникальной технологии «Ligamys». Во время неё было продемонстрировано, как при операции на коленном суставе возможно сохранить пациенту повреждённую переднюю крестообразную связку.

Операция была проведена оренбургским хирургом Дмитрием Пупыниным и ортопедом клиники «Канон» Александром Светличным. Весь ход операции при этом транслировался в мультимедийный зал клиники. В нём за трансляцией наблюдали врачи из ряда городов нашей страны. Стоит отметить, что данная операция стала первым применением технологии «Ligamys» в России.

Видеотрансляция сопровождалась рассказами и объяснениями происходящего основателем «Канона» Виталия Дрягина. Он отметил, что данный метод, применяемый при разрыве передней крестообразной связки, позволяет сохранить её пациенту, вместо удаления и замены на другую. Также он отметил уникальность технологии, и очень высокие требования к её внедрению – и по мастерству хирургов, и по сложности необходимого оборудования. Несмотря на это данная операция будет востребована, особенно профессиональными спортсменами.

Технология «Ligamys» была разработана за рубежом, получила награду за инновационность. В России в данный момент этим методом владеет только клиника «Канон», которая является одной из ведущих в стране в сфере травматологии.

Лицензия № ЛО-74-01-003861 от 22 ноября 2016 г.
Лицензия № ФС-74-01-002074 от 28 ноября 2016 г.

В челябинской клинике прошла показательная операция по уникальной технологии


На правах рекламы*

Фото: Сергей Коваленко

© «Вечерние Ведомости»

 


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