В Госдуме началась работа по усовершенствованию пенсионных законов

14:02 | 3.09.2018

В Государственной думе состоялось первое заседание рабочей группы, которая была специально создана для совершенствования пенсионного законодательства. Члены группы обсудили ряд предложений президента Владимира Путина.



В состав группы помимо депутатов Госдумы вошли представители от целого ряда организаций. Правительство, Пенсионный фонд, профсоюзы, Счётная палата — все они были представлены в созданной группе. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, изменения, которые предстоит обработать и обсудить, касаются очень широкой области законодательства. Помимо пенсионного, предстоит изменить и другие кодексы: Трудовой, Административный, Уголовный и Налоговый. Причём по всем ним обсуждение должно вестись параллельно — для того, чтобы все поправки смогли заработать одномоментно. В связи с этим было решено расширить состав группы. К её работе подключатся и другие комитеты Государственной думы.



В Челябинской области, в свою очередь, в рамках подготовки предложений для данной рабочей группы был организован ряд встреч с избирателями. Депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым было проведено более 30 встреч с рядом организаций — трудовыми и профсоюзными коллективами, общественными организациями, представителями науки и образовательных учреждений. Основные поправки и пожелания челябинцев уже начали учитываться рабочей группой по совершенствованию пенсионного законодательства.