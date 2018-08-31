Юные артисты побывали на «Театральной смене» РМК

18:14 | 1.09.2018

В Челябинской области прошел фестиваль детских творческих коллективов «Театральная смена», который уже во второй раз организовала Русская медная компания.



Как сообщает пресс-служба РМК, на мероприятие приехали девять коллективов из городов, где находятся предприятия РМК, — Кыштыма, Карабаша, Карталов, Коркино, Варненского и Нагайбакского районов Челябинской области, Екатеринбурга. Всего на фестивале побывали больше 80 детей.



За пять дней ребята прошли мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению и хореографии. С ними занимались педагоги и профессиональные артисты из Гамбурга, Москвы, Екатеринбурга и Челябинска, среди которых главный режиссер Нового художественного театра Евгений Гельфонд, актриса Ксения Бойко, педагоги Екатеринбургского театрального института Вячеслав Белоусов и Ольга Дороговая, представитель театра современной хореографии «Провинциальные танцы» Антон Лукьянов. Ребята встретились с актером Гамбургского театра Арвидом Книппенбергом и актрисой Елизаветой Арзамасовой. Итогом фестиваля стал гала-концерт, на котором ребята показали все, чему научились на занятиях.