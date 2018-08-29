В Карабаше строится торгово-развлекательный комплекс

13:04 | 31.08.2018

Стала известна дата ввода в строй нового торгово-развлекательного комплекса, который уже почти год строится в Карабаше. Открытие состоится в июле 2019 года — это было объявлено в ходе рабочего визита в город губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.



Губернатор совместно с председателем совета директоров Русской медной компании (которая и ведёт за свой счёт строительство данного комплекса) Игорем Алтушкиным посетил стройплощадку, на которой обсудили строительство объекта. Новый комплекс будет включать в себя: многофункциональный центр, два кинотеатра, сетевые магазины, киноконцертный зал, кафе и детскую игровую зону. Возведение такого нужного для города объекта ведётся с декабря прошлого года, и общий объём инвестиций в его строительство составляет 240 млн рублей. Борис Дубровский отметил, что положительные изменения в Карабаше идут благодаря тесному сотрудничеству городских властей с РМК, ведущей социально ответственную политику. Возведение комплекса стало возможным благодаря договору о стратегическом развитии города, заключённому между правительством Челябинской области, местной администрацией и РМК. В будущем запланировано, что Русская медная компания в рамках этого же договора проведёт ещё ряд значимых программ. Они включают в себя строительство малоэтажного жилого микрорайона, ремонт и строительство новых дорог, обновление коммунальных сетей (газ, водопровод, канализация), а также целый комплекс усилий по благоустройству городской территории.



Ранее, в сентябре 2017 года, в Карабаше был введён в строй спортивный комплекс «Металлург», также построенный за счёт средств РМК.