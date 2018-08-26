Завод «Карабашмедь» стал более экологичным

14:57 | 30.08.2018

На медеплавильном заводе «Карабашмедь», входящего в группу РМК, введено в строй новое конвертерное отделение, позволяющее не только повысить объёмы выплавляемой меди, но и заметно снижающее выброс вредных веществ в атмосферу.



Запуск отделения состоялся 30 августа в присутствии губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, а также председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. В модернизацию данного участка, которая велась с осени прошлого года, компания вложила 1,1 млрд. рублей.



Новые конвертеры позволят на четверть ускорить производственный процесс, снизив нагрузку предприятия на окружающую среду. А всего за последние 14 лет, по словам президента РМК Всеволода Левина, в усовершенствование этого завода было инвестировано около 18 млрд. рублей. Это позволило в три раза увеличить производительность предприятия, а объём вредных выбросов снизить в более чем 20 раз.



Борис Дубровский отметил, что Карабашу повезло с градообразующим предприятием. Оно стабильно предоставляет рабочие места, одновременно улучшая местную экологию. Также он привёл в пример РМК, как образец успешной компании, выстраивающей стратегию своего развития совместно с городом.