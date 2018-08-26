Предложения президента по пенсионной реформе отражают ожидания южноуральцев

11:03 | 30.08.2018

Фото: mayak-74.ru

Тезисы, которые озвучил президент Владимир Путин в своем выступлении об изменениях в пенсионном законодательстве, ранее обсуждали южноуральские общественники. Эксперты отмечают, что предложения президента отражают ожидания граждан.



Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что президент предлагает провести все изменения постепенно, и дать людям возможность адаптироваться к новым реалиям.



«Это то, чего ждут наши граждане, и Президент их услышал», - сказал Володин.



Отдельное внимание председатель Госдумы уделил снижению возраста выхода на пенсию женщин до 60 лет вместо 63, льготы для многодетных матерей.



«Предложенные президентом поправки к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан», - уверен Володин.



В Челябинской области предложения от граждан по улучшению пенсионной системы собирал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он провел больше тридцати встреч с общественниками, представителями профсоюзов, экспертами, учеными.



- Изменения, которые предложил президент, чаще всего и звучали на встречах, которые проводились в регионе. Озвученные президентом предложения отражают ожидания граждан и их запрос на справедливые, просчитанные, экономически обоснованные и эффективные решения в сфере совершенствования пенсионного законодательства, - сказал Владимир Бурматов.