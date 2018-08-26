Спорткомплекс в Коркино откроют известные спортсмены

14:30 | 29.08.2018

Известные спортсмены Майк Тайсон, Константин Цзю и Руслан Проводников станут гостями торжественной церемонии открытия спортивного комплекса в Коркино, сообщает пресс-служба Русской медной компании.



Напомним, что Майк Тайсон посетит Челябинск 7 сентября. Он будет на вечере профессионального бокса на арене «Трактор», который организует промоутерская компания RCC BoxingPromotions. Главным поединком вечера станет встреча российского боксера, суперчемпиона WBA Дениса Лебедева и спортсмена из Турции Хинзи Алтункая.



Майк Тайсон и Константин Цзю в феврале этого года заложили первый камень в фундамент будущего спорткомплекса. Всего через несколько месяцев там пройдет первая тренировка юных боксеров. За полгода в Коркино построено здание спортивного центра, оформлены беговые и велосипедные дорожки, площадки для волейбола, мини-футбола и воркаута. В здании разместились залы для контактных видов единоборств, для дзюдо и игровых видов спорта.