В поселке Увельском обновился киноклуб

13:00 | 29.08.2018

Наталия Иванова

В поселке Увельском Челябинской области обновился киноклуб. На оборудование для нового зала потрачено 7,6 миллиона рублей, часть средств поступила по федеральной программе.



В клубе появилась цифровая аппаратура для просмотра фильмов в формате 3D, новый экран, кассовое оборудование для продажи билетов через интернет. На средства из районного бюджета провели капитальный ремонт зала, установили новые кресла, обновили отопление и электрооборудование.



Первый киносеанс, который был бесплатным для почетных гостей, посетил депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. Бывший глава Увельского района отметил: «Приятно, что теперь и мой родной поселок получил мировое качество света и звука».



По словам депутата, усилия Фонда кино в числе прочего положительно скажутся на повышении интереса к российскому кино.

