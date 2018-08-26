17:45 | 28.08.2018

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов подвел итоги СПГ-форума, который состоялся сегодня, 28 августа, в Челябинске. По его мнению, это является серьезным прорывом для Челябинской области в сфере экономики.



— Безусловная заслуга губернатора Бориса Дубровского в том, что как минимум пять крупных производств нашего региона могут получить серьезную поддержку для участия в проектах по сжиженному газу, — подчеркнул депутат.



Владимир Бурматов отметил, что это принесет промышленности новые рабочие места и крупные заказы. В частности, предприятия Ямала нуждаются в продукции металлургических заводов региона, она необходима в машиностроении, приборостроении, трубной промышленности. На предприятиях этого направления побывали представители крупнейшей газовой компании «НОВАТЭК».



Форум стал прорывом в сфере экологии. Борис Дубровский заявил, что общественный транспорт региона планируется перевести на сжиженный газ — более экологичное топливо.



— Все видят, на чем сейчас ездят наши автобусы и маршрутки, какая гадость у них выходит из выхлопных труб, какую угрозу для экологии это представляет. От 30 до 40 % — вклад транспорта в ухудшение экологической ситуации, — напомнил Бурматов.



Народный избранник рассказал, что предприятиям региона приходится преодолевать бюрократические препятствия. В Госдуме создана рабочая группа, которая призвана устранить барьеры.



— Результаты обсуждений в рамках круглых столов, предложения от наших промышленников, будут востребованы этой рабочей группой и будут сформулированы в качестве законодательных инициатив, — подчеркнул Владимир Бурматов.