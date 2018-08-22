Шахтёров с профессиональным праздником поздравил Анатолий Литовченко.

16:03 | 24.08.2018

С Днём шахтёра всех занятых в этой отрасли поздравил депутат Государственной Думы РФ Анатолий Литовченко.



В своём поздравлении он пожелал всем, кого касается данный праздник (а это и угольная промышленность, и золотодобыча, и сотрудники ряда других горнодобывающих производств), здоровья, горняцкой удачи и благополучия. Также он отметил мужество и ответственность этой профессии. Парламентарий поблагодарил всех причастных за их самоотверженность и нелёгкий труд.



День шахтёра был введён в СССР в 1947 году, а первое его празднование состоялось 29 августа 1948 года. Помимо России также отмечается в ряде стран постсоветского пространства.