После завершаемой на Челябинском цинковом заводе реконструкции производство станет рентабельнее и чище

На Челябинском цинковом заводе, предприятие входит в металлургический комплекс УГМК, продолжается реализация программы по модернизации производства.На сегодняшний день закончено строительство здания, в котором установлена вельц-печь № 2. В ней будет осуществляться прокалка сырья (вельц-окиси), из которого получается раствор с высоким содержанием цинка. Практически полностью осуществлен монтаж основного оборудования, ведется подготовка к пусконаладочным работам по временной схеме электроснабжения. Сейчас специалистам предприятия предстоит завершить установку аспирационных фильтров, выполнить обвязку газоходов. Только после окончания этих работ будут полностью завершены кровельные работы и благоустройство территории.Стоит отметить, что прокалка сырья позволяет лучше подготовить его перед выщелачиванием. В процессе прокалки содержание хлора и фтора в вельц-окиси существенно уменьшается. Высокое содержание этих элементов в сырье негативно сказывается на процессе электролиза, а соответственно, на качестве получаемого цинка. Безусловно, в процессе производства металла получается некоторое количество отходов, которые содержат в себе как остатки непереработанного цинка, так и все сопутствующие примеси.Технология прокалки, освоенная в ПАО «Челябинский цинковый завод», позволяет увеличить растворимость цинка (до 91 %) и кадмия (до 80 %) в вельц-окиси, тем самым упростить технологию их выщелачивания, снизить потери металлов и сделать производство чище и безвреднее для окружающей среды.Для того, чтобы вельц-печь превратилась в прокалочную, на ней заменили футеровочное и газовое оборудование, был установлен новый чашевидный гранулятор диаметром пять метров, который позволяет производить до 15 тонн гранул в час. Окись, подаваемая в гранулятор в виде сырой мелкодисперсионной пыли, на выходе превращается в гранулы, которые в дальнейшем перемалываются на специальной мельнице и отправляются на выщелачивание. Гранулирование позволяет существенно снизить унос пыли.«Хочется подчеркнуть, что в комплексе установлены четыре аспирационные системы для улавливания выбросов, соответственно, никакого вреда окружающей среде от модернизированной печи не будет», — говорит начальник вельц-цеха Александр Дегтярев.Работы по модернизации цеха планируется полностью завершить в сентябре текущего года. Сумма, которую компания потратила на модернизацию печного участка вельц-цеха, составила более 400 миллионов рублей.