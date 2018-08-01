Клиенты страдают от нечестных грузоперевозчиков

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Столичные фискалы поднимают волну проверок: источник в налоговой сфере рассказал о грядущих изменениях, которые ожидают отрасль грузовых перевозок. Честным игрокам рынка боятся нечего – а вот «теневые» схемы скрывать, скорее всего, больше не удастся.В июле ФНС пришла с выездной проверкой к федеральному грузоперевозчику «ЛидерТранс». Итоги инспекции привлекли внимание СК. Следователи подозревают компанию в уклонении от уплаты налогов при участии контрагентов. Схема была следующей: перевозчик заключал соглашения по итогам каждого отчетного периода с фирмами-«однодневками», занижая базу налога на прибыль (контрагенты при этом ничем не занимались). В результате по итогам 2016 г. чистая прибыль «ЛидерТранс» составила 3,5 млн руб. при выручке в 1,4 млрд руб.В налоговых махинациях подозревается и РАТЭК: в том же 2016 г. выручка перевозчика составила 3,5 млрд руб., но чистую прибыль задекларировали только в 385 тыс. руб.Службы не оставили без проверок и «Глобал Логистик Транспорт», в отношении которой в банки даже направлялось решение о приостановлении операций по счетам.Владелец «Лидер Транс», Михаил Устюжанин, по некоторым данным, уже находится за границей. ЦБ сейчас прорабатывает механизм запрета выезда из страны управленцев проблемных банков. Не исключено, что круг компаний для таких случаев будет расширен.Источники: