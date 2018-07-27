Владимир Бурматов включен в состав президентской комиссии по развитию ТЭК

12:48 | 31.07.2018

Президент РФ Владимир Путин включил депутата Госдумы РФ от Челябинской области Владимира Бурматова в состав комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса. В функции комиссии входит координация деятельности в сфере ТЭК и обеспечение промышленной, энергетической и экологической безопасности страны.



Комиссия по развитию ТЭК и экологической безопасности учреждена президентом в 2012 году. Глава государства является ее председателем, глава «Роснефти» Игорь Сечин — ответственным секретарем. В состав структуры входят представители бизнес-сообщества и федеральных органов власти. В обновленный состав, помимо Владимира Бурматова, вошли заместители председателя российского правительства Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, глава министерства природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.



По мнению экспертов, назначение Владимира Бурматова даст новые возможности для региона. «Президентская комиссия по ТЭК — серьезный орган, неудивительно включение в него нашего депутата. Оно связано с его базовым статусом председателя комитета Госдумы по экологии, а развитие топливно-энергетического комплекса происходит на стыке с темой охраны окружающей среды», — отмечает политолог Александр Мельников. Спикер уверен, что назначение — это высокая оценка работы самого комитета, а также лично Владимира Бурматова, с помощью которого были предприняты серьезные шаги в формировании экологического законодательства.