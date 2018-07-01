Челябинск: новости дня
16:51 | 20.07.2018
В Правительство РФ внесен законопроект о сводных расчетах
Парламентарий пояснил, что суть нововведений в том, чтобы проводить замеры вредных выбросов не только рядом с заводами, а проводить оценку всей суммы опасных веществ: автомобильных выхлопов, продуктов горения свалки, Коркинского разреза, неучтенных предприятий. На основании этой оценки будет приниматься решение о снижении выбросов, что особенно важно во время наступления неблагоприятных метеорологических условий.
Закон был разработан Минприроды РФ. Версии, которые предлагали специалисты от Челябинской области, получали отрицательные отзывы. По настоянию депутатов Госдумы министерство подготовило свой вариант законопроекта.
По словам Владимира Бурматова, на заседании комитета по экологии и охране окружающей среды им был поднят еще один важный для Челябинской области вопрос — принятие закона об экологической информации. Он также разработан министерством природы и будет представлен на рассмотрение законодательного органа в ближайшее время.
Парламентарий напомнил, что вопрос о необходимости закона о сводных расчетах был поднят Борисом Дубровским на заседании Госсовета еще в конце 2016 года. Но с тех пор реализация предложений постоянно затягивалась. «Многие из экологических законопроектов долгие годы лежали без движения, инициативы просто саботировались прежним министром природы России и промышленным лобби. Сейчас отношения с профильным министерством у председателя думского комитета по экологии выстраиваются эффективные», — подчеркивает челябинский политолог Андрей Лавров.
© «Вечерние Ведомости»
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