Собственникам квартир будет проще проводить собрания

12:23 | 18.07.2018

Государственной Думой планируется внести поправки в Жилищный кодекс, призванные упростить принятие решений на собраниях собственников жилья. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Литовченко.



Поправки касаются упрощения сбора жильцов, владеющих собственностью в доме, на общее собрание для принятия каких-либо важных решений. По плану законодателей теперь необязательно будет набирать более половины владельцев недвижимости. Жители смогут выбирать своих делегатов, которые будут представлять сразу нескольких квартир на одном этаже, и которые будут представлять интересы своих соседей.



На данный момент собрать большинство жителей многоквартирного дома очень сложно и проблематично. Из-за этого становится невозможным принятие оперативных решений по управлению домовым хозяйством. Институт делегатов призван значительно ускорить этот процесс. Парламентарий указал, что в данный момент в Жилищном кодексе прописано право собственников квартир влиять на решения о ремонте домов и их отдельных частей, о хозпостройках на придомовой территории, а также о размещении рекламных конструкций на домовых сооружениях.



Данные поправки были внесены в рамках проекта о повышении эффективности управления многоквартирными домами и уже приняты в первом чтении