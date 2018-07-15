В Еманжелинском районе ремонтируют социально значимые объекты

12:55 | 17.07.2018

В Еманжелинском районе производят ремонт широкого ряда социально значимых объектов. В этот ряд вошли детские сады, дороги, общественные и дворовые территории. Во многом ведущиеся работы стали возможны благодаря содействию депутата Государственной Думы Анатолия Литовченко.



В своё время благодаря ему часть из ныне ремонтируемых объектов была включена в программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Например, именно в рамках этого проекта сейчас произведён капитальный ремонт канализационного коллектора в посёлке Зауральском, на него было выделено 3,8 млн рублей. Причём работы проведены таким образом, что старая канализация не отключалась — дискомфорт местных жителей был минимизирован. Мало того, ремонт сделан с ощутимым опережением графика — на два месяца раньше всё было сдано в строй. Новой системы по плану должно хватить на последующие тридцать лет.



Помимо этого, стоит отметить улицу Гагарина в Еманжелинске, на которой также ведутся ремонтные работы. Помимо собственно дорожного полотна, будут затронуты и тротуары, парковки, и даже сквер, прилегающий к улице. Стоит отметить, что дорожные работы в районе ведутся в строгом соответствии с наказом местных жителей.