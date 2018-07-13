Челябинск: новости дня
17:27 | 16.07.2018
Депутаты Госдумы предложили ввести льготы на оплату электричества для аграриев
Парламентарии отметили, что на сегодняшний день тарифы для аграрных предприятий в два-три раза превышают планку, установленную для промышленников. При этом именно сельские хозяйства выпускают продукцию первой необходимости, без которой невозможно обойтись. Как подчеркивает Анатолий Литовченко, справедливые тарифы необходимы для дальнейшего развития агропромышленного комплекса. Значительную часть его составляют крестьянские и фермерские хозяйства, которые из-за больших затрат на электроэнергию работают на грани выживаемости. Хотя именно они создают большинство рабочих мест на селе.
«В цене того, что производят наши селяне, энергоносители играют значительную роль. Подъем тарифов, которые к тому же постоянно увеличиваются, способствует росту себестоимости продукции. Для крупных высокотехнологичных агрохолдингов это не столь болезненно, а вот крестьянские и фермерские хозяйства едва сводят концы с концами», — отмечает Анатолий Литовченко.
Автор законопроекта Андрей Барышев отмечает, что изменения предлагается внести в статью Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», где перечислены меры реализации аграрной политики правительства. Их намерены дополнить возможностью установления льготных тарифов на энергоресурсы, продажа которых осуществляется по регулируемым ценам.
© «Вечерние Ведомости»
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