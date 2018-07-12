Русская медная компания инвестирует в производство 180 млрд рублей

17:00 | 13.07.2018

Во время Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 Русской медной компанией представлены проекты развития горной добычи и металлургического производства на общую сумму 180 млрд рублей. Большая часть этих средств будет вложена в предприятия, находящиеся на территории Челябинской области. Среди тех, кому были показаны запланированные проекты, были министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.



Самым значимым проектом станет строительство Томинского горно-обогатительного комбината. В него планируется вложить около 77 млрд рублей. Запуск запланирован на 2020 год. Вторым по объёмам капиталовложений станет проект строительства автоклавного производства катодной меди на территории Михеевского горно-обогатительного комбината — в него будет вложено порядка 45 млрд рублей. Не будет забыт и Кыштымский медеэлектролитный завод, на нём создадут производственные мощности по выпуску медной фольги, использующейся в электронике и аккумуляторах. Новое производство позволит покрыть в этом виде продукции потребности всех предприятий России, а со временем и позволит поставлять её за рубеж. В развитие Кыштымского завода будет инвестировано более 3 млрд рублей. Общее количество вновь создаваемых рабочих мест на Южном Урале достигнет 3600.



Президент РМК Всеволод Левин заверил, что презентация планов отражает стратегию развития компании — она нацелена на развитие базы холдинга, что позволит развивать экономику Урала, а вместе с ним и всей страны.