Принят закон об оснащении предприятий счётчиками фиксации выбросов

17:25 | 12.07.2018

Государственной Думой Российской Федерации принят закон, который обязывает промышленные предприятия снабжать все трубы, через которые ведутся выбросы, автоматическими счётчиками для фиксации содержания вредоносных компонентов. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов.



Закон обязывает все предприятия, загрязняющие атмосферу (а их в городе и области насчитывается уже 300), снабдить каждую трубу приборами автоматического учёта химических веществ уже к 1 января 2019 года. Причём предприятия, на которых будут установлены такие счётчики, не смогут вмешиваться либо как-то влиять на их работу. Это приведёт к открытости и прозрачности мониторинга состояния окружающей среды, поскольку все показания приборов будут передаваться в единый федеральный центр, а далее оперативно выкладываться на информационном ресурсе, созданном Росприроднадзором.



По словам парламентария, данный закон ждали давно не только жители нашей области, но и правительство Челябинской области. В частности, губернатор Борис Дубровский ранее просил о форсировании этой инициативы. В результате доработки и внесения поправок закон окончательно одобрен Госдумой по итогам третьего, окончательного чтения.